Proseguono a Faenza le attività della Polizia di Stato finalizzate al contrasto dei fenomeni di illegalità e degrado urbano. Nella giornata di ieri, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna, gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza hanno effettuato una serie di controlli mirati su tutto il territorio comunale, comprese le aree verdi, la stazione ferroviaria e i principali luoghi di aggregazione giovanile.

Nel corso dell’operazione sono state identificate circa 90 persone e controllati oltre 20 veicoli, sia nel centro cittadino sia nel forese. Particolare attenzione è stata riservata al Parco Mita e alle vie limitrofe, dove sono stati sottoposti a verifica anche alcuni esercizi pubblici segnalati come abituale ritrovo di soggetti con precedenti.

Le consuete e capillari verifiche nei confronti di persone sottoposte a misure restrittive hanno permesso agli agenti di accertare la violazione degli arresti domiciliari da parte di un cittadino straniero di 32 anni. L’uomo è stato rintracciato fuori dalla propria abitazione e denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di evasione.

Nel corso delle attività di perlustrazione sono stati inoltre controllati tre esercizi pubblici del circondario faentino, oggetto di precedenti segnalazioni, al fine di intensificare anche le verifiche di carattere amministrativo.

L’operazione si inserisce nell’ambito del costante presidio di legalità garantito dalla Polizia di Stato sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e tutelare i cittadini.