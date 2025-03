Proseguono i controlli della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina per garantire la sicurezza stradale. Le recenti modifiche al Codice della Strada hanno inasprito le sanzioni per alcune violazioni, introducendo la “sospensione breve” della patente di guida per chi utilizza lo smartphone durante la guida e per chi non indossa la cintura di sicurezza, comportamenti ad alto rischio per sé e per gli altri utenti della strada.

Considerando che la sospensione breve si applica a chi ha meno di 20 punti sulla patente (ad eccezione dell’uso del cellulare alla guida, che prevede la sospensione immediata indipendentemente dai punti posseduti), diversi automobilisti hanno già subìto la sospensione della patente per periodi da 7 a 30 giorni, a seconda delle circostanze.

Nel corso della scorsa settimana, durante i controlli sulla sicurezza stradale, gli agenti del comando di via Baliatico hanno contestato diverse violazioni, alcune commesse sotto i loro occhi. In particolare, sono state ritirate tre patenti per l’uso del cellulare durante la guida (telefonate, consultazione o invio di messaggi) e due per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

La presenza delle pattuglie sul territorio ha inoltre portato ad accertamenti che, come conseguenza, hanno prodotto il ritiro di quattro patenti per sorpassi in prossimità degli incroci, una pratica estremamente pericolosa, soprattutto in considerazione del fatto che tali incroci sono spesso attraversati dagli utenti deboli della strada.