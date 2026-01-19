Prosegue senza sosta l’azione di contrasto ai fenomeni di illegalità e violenza urbana messa in campo dalla Polizia di Stato su impulso della Questura di Ravenna, nell’ambito delle attività di controllo del territorio a livello provinciale.

Nel corso del fine settimana, a Faenza, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna, in ausilio alle unità territoriali del Commissariato di Pubblica Sicurezza, sono stati effettuati numerosi controlli nelle aree verdi, presso la stazione ferroviaria, gli esercizi pubblici e nei luoghi abitualmente frequentati da soggetti con precedenti.

Nel circondario faentino sono state identificate circa sessanta persone e controllati oltre trenta veicoli, sia in ambito urbano sia nelle zone del forese. Le verifiche svolte sulle persone sottoposte a misure restrittive hanno consentito agli agenti del Commissariato di Faenza di procedere all’arresto di un cittadino italiano di 54 anni, evaso dagli arresti domiciliari e rintracciato all’esterno della propria abitazione.

Nel corso delle attività preventive svolte in luoghi frequentati da giovani, tre soggetti minorenni sono stati denunciati perché trovati in possesso di oggetti atti ad offendere. In particolare, uno di essi, controllato nei pressi della stazione ferroviaria, deteneva un coltello a scatto.

La Polizia di Stato continuerà a garantire una presenza costante sul territorio attraverso servizi di prevenzione mirati, in particolare nelle aree a maggiore affluenza e criticità, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza e tutelare la cittadinanza.