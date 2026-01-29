Proseguono a Faenza le attività della Polizia di Stato finalizzate al contrasto dei fenomeni di illegalità. Nei giorni scorsi, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna, in affiancamento alle unità territoriali del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, sono stati effettuati numerosi controlli in aree verdi, stazioni ferroviarie ed esercizi pubblici, luoghi abitualmente frequentati da soggetti con precedenti.

Nel corso delle operazioni sono state identificate circa 130 persone e controllati oltre 40 veicoli in diverse zone della città e del forese. I consueti accertamenti su persone sottoposte a misure hanno consentito di individuare un cittadino italiano di 33 anni che aveva violato le prescrizioni legate alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Rintracciato nel centro cittadino, l’uomo ha iniziato a inveire contro gli agenti, aggredendoli e minacciandoli durante il controllo. Per questo motivo è stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato di P.S. di Faenza e, al termine del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliero.

Nel corso delle perlustrazioni sono stati inoltre controllati tre esercizi pubblici del circondario faentino per verificarne la regolarità amministrativa, senza riscontrare violazioni.

Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo del territorio nei pressi della stazione ferroviaria, un equipaggio della Volante ha notato due soggetti con atteggiamento sospetto. Il primo, di nazionalità tunisina, ha manifestato nervosismo e insofferenza al controllo: gli agenti lo hanno trovato in possesso di una dose di cocaina e circa 27 grammi di hashish, nascosti nelle tasche dei pantaloni. Accompagnato negli uffici del Commissariato, la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione, oltre a una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita, tutto sottoposto a sequestro. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

La seconda persona controllata è stata invece trovata in possesso di una modica quantità di hashish ed è stata pertanto sanzionata amministrativamente ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990.

Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito dell’azione di prevenzione e repressione dei reati sul territorio faentino.