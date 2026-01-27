Massima attenzione dei Carabinieri alle realtà scolastiche del territorio faentino, in particolare agli istituti superiori, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti.

Negli ultimi giorni i militari della Compagnia di Faenza, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Bologna, hanno effettuato una serie di controlli straordinari all’interno e nelle immediate vicinanze di diversi plessi scolastici, nonché presso le fermate degli autobus e la stazione ferroviaria, frequentate quotidianamente da numerosi studenti.

Nel corso delle operazioni, grazie anche al fiuto del cane antidroga “Draco”, sono stati rinvenuti e sequestrati circa tre grammi di hashish nelle aree comuni di alcuni istituti scolastici.

L’attività si inserisce nel più ampio piano di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti coordinato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna e proseguirà anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela della comunità scolastica su tutto il territorio provinciale.