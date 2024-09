A seguito degli eventi calamitosi di eccezionale portata collegati all’emergenza alluvione che hanno prodotto ingenti danni non solo ai cittadini ma anche alle imprese del territorio, l’amministrazione comunale di Faenza ha stabilito la concessione di contributi relativi a IMU e TARI per alcune tipologie di imprese danneggiate dagli eventi metereologici. Previsti contributi IMU e TARI anche per le imprese che hanno aperto e che apriranno nel 2024.

Le domande per entrambe le tipologie di contributo potranno essere presentate da lunedì 16 settembre fino a sabato 30 novembre 2024, in modalità telematica esclusivamente attraverso il “Portale dei servizi a Cittadini e Imprese”.

Le tipologie di beneficiari dei due contributi sono riportate nella pagina dedicata alla misura economica, pubblicata sul sito romagnafaentina.it nella sezione “Contributi e rimborsi”.

Per qualsiasi info è possibile rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP): 0546 691269 – suap@romagnafaentina.it.

“Dalla prossima settimana – spiega il vicesindaco Andrea Fabbri – diventa operativa una decisione che avevamo già messo in bilancio qualche mese fa. Con questa misura vogliamo dare un supporto concreto alle nostre attività commerciali e artigianali, sia quelle colpite dalle alluvioni, per aiutarle nella ripartenza, ma anche per chi decide di investire nel centro storico e quindi di aprire ex novo. Si tratta di un gesto concreto di sostengo perché non vogliamo che ci si rassegni o possa prevalere la voglia di non resistere anche a un evento così devastante come quello che ha colpito la nostra città a maggio scorso”.