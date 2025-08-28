Martedì 2 settembre alle ore 18.00, presso la Residenza Santa Teresa in via Bondiolo 44 a Faenza, si terrà il concerto Aperitivo di fine estate dove sarà protagonista l’Ensemble d’Archi della Scuola comunale di musica Sarti.

Nato nel 2011 all’interno della Scuola di Musica Sarti dall’idea del docente di violino Paolo Zinzani e del docente di violoncello Denis Burioli, l’ensemble propone un repertorio con particolare attenzione alla musica barocca e alla prassi esecutiva storica. Negli anni il gruppo ha arricchito la propria esperienza con collaborazioni e partecipazioni a diversi eventi, tra cui le rassegne Fiato al Brasile e la commemorazione del musicista e pensatore faentino Caffarelli.

L’Ensemble d’Archi Sarti rappresenta oggi un punto di riferimento culturale per la città di Faenza, avendo suonato in numerosi luoghi e contesti e collaborato con diverse realtà associative, come il Rotaract Club, nella realizzazione di appuntamenti divenuti parte integrante della vita cittadina, tra cui i Concerti di Natale.

L’attuale formazione è composta da allievi ed ex allievi della Scuola di Musica che, nell’occasione, si esibiranno con strumenti ad arco e clavicembalo, con il contributo del prof. Paolo Zinzani e del prof. Marco Farolfi, esperto di musica antica e docente di clavicembalo della Scuola.

Il concerto sarà seguito da un aperitivo offerto ai presenti. Ingresso libero.

