I corsi universitari ospitati dal complesso degli Ex Salesiani avranno un ulteriore sostegno da parte del Consorzio Con.Ami che, per i prossimi tre anni, contribuirà in modo significativo al mantenimento e allo sviluppo delle attività dell’Università di Bologna che si svolgono nelle aule gestite da Faventia Sales.

Faventia Sales attualmente ospita nelle proprie aule i corsi dell’Università di Bologna per le lauree di “Infermieristica” e “Logopedia” e il “Master in manager per la funzione di coordinamento di professioni sanitarie”. Inoltre, sono ospitati nelle Aule di Via S. Giovanni Bosco altri corsi di formazione professionale organizzati allo scopo di dare risposta alle esigenze delle imprese del territorio.

Il presidente di Con.Ami, Fabio Bacchilega, afferma: “Siamo felici di contribuire al sostegno di una realtà già ben avviata, che ha sede in un complesso ottimamente ristrutturato e che non manca di impegnarsi sempre per offrire le migliori possibilità di formazione e di vita agli studenti”.

“Il sostegno recentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione – prosegue Bacchilega – ha durata triennale in quanto questa è la periodicità prevista dal Piano degli investimenti del Consorzio, ma ciò non significa che l’impegno del Con.Ami per il sostegno allo sviluppo delle attività dell’Università di Bologna nel polo faentino sia a termine, come dimostrano anche le recenti acquisizioni immobiliari del Consorzio all’interno del complesso Ex-Salesiani.

D’altra parte, attraverso il Con.Ami, i 23 Comuni soci già collaborano fattivamente con l’Università di Bologna nel quadro di un apposito Accordo pluriennale firmato nel settembre 2021 con l’obiettivo di instaurare una sinergia per sviluppare la ricerca in settori innovativi come la mobilità sostenibile e il trasferimento tecnologico sulla ‘transizione ecologica’. E’ importante lavorare insieme ad attività e progetti multidisciplinari nel campo della ricerca e innovazione, dell’imprenditorialità, della didattica, dell’orientamento al lavoro e dell’internazionalizzazione che avranno un forte impatto su tutto il territorio consortile”.

“Il nostro obiettivo è quello di contribuire a potenziare il polo universitario faentino ospitato da Faventia Sales – dichiara il presidente della società partecipata dal Comune manfredo, dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza, dalla Diocesi di Faenza-Modigliana e dalla Banca Credit Agricole, Luca Cavallari. Le nostre idee combaciano con quelle di Con.Ami che ringraziamo per il contributo sostanziale volto a migliorare il polo universitario con il conseguente incremento della qualità dei servizi offerti all’Università e agli studenti a Faenza.”