Consegnate alla Caritas diocesana di Faenza-Modigliana oltre 30 tonnellate di pitture ecologiche per esterni e interni che serviranno per restaurare le case di Faenza e dell’hinterland.

Un aiuto alle famiglie colpite dalle recenti alluvioni che Oikos La Pittura Ecologica, azienda romagnola specializzata in pitture per interni ed esterni, ha consegnato ai partner dell’iniziativa. I materiali donati serviranno a coprire circa 50 mila metri quadrati di superfici, ovvero l’occorrente per venti palazzine private di media dimensione e circa 25 appartamenti interni.

La cerimonia di consegna si è tenuta oggi presso il centro operativo per l’emergenza della Caritas, in via Manzoni a Faenza e hanno partecipato il Vice-Sindaco di Faenza Andrea Fabbri, il direttore della Caritas diocesana di Faenza-Modigliana Don Emanuele Casadio e il Direttore Operativo di Oikos Spa, Michele Giovannetti.

Andrea Fabbri, Vice Sindaco del Comune di Faenza ha dichiarato: “desidero esprimere la più profonda gratitudine all’azienda Oikos per la generosa donazione per il materiale destinato alle famiglie alluvionate attraverso la Caritas. Un ringraziamento particolare va all’amico Michele, che ha rivolto il suo pensiero alla nostra città, dimostrando grande sensibilità e spirito di solidarietà nei confronti delle famiglie faentine. Questo gesto non è soltanto un aiuto concreto, ma anche un segno di vicinanza che rafforza il tessuto solidale della nostra comunità e ci ricorda l’importanza di fare rete nei momenti di difficoltà. Il materiale donato sarà destinato, tramite la Caritas, alle famiglie più colpite dall’emergenza, offrendo un sostegno tangibile per affrontare le sfide di questa difficile ripresa. Un grazie di cuore a Oikos per la generosità e l’impegno, che rappresentano un esempio virtuoso di come il mondo imprenditoriale possa contribuire al benessere e alla resilienza delle comunità locali”.

“Appena abbiamo appreso degli eventi calamitosi che hanno coinvolto le famiglie di Faenza, vittime in più di un’occasione purtroppo, abbiamo ritenuto di poter aiutare le stesse donando i nostri prodotti – spiega il presidente di Oikos Spa Claudio Balestri – L’intenzione è quella di aiutare le famiglie a ridare colore alle proprie abitazioni, sollevandole almeno da questa parte di spesa che devono affrontare per ripristinare le stesse. Il Vice Sindaco Andrea Fabbri si è dimostrato subito attento e ha accolto con entusiasmo la nostra proposta, invitandoci a donare i beni materiali alla Caritas che si sarebbe quindi occupata di donarli alle famiglie interessate”.

“La Caritas diocesana di Faenza-Modigliana ringrazia per la donazione ricevuta – ha commentato il direttore Don Emanuele Casadio – che ci auguriamo possa essere utile per chi è stato colpito, in alcuni casi addirittura per tre volte, dagli eventi alluvionali. Sicuramente il bisogno di ripristinare alloggi, cantine e garages è fondamentale per la popolazione colpita e la Caritas, nell’offrire – per quanto possibile – supporto, intende manifestare loro la propria vicinanza. Auspichiamo che i professionisti del settore, in grado di adoperare adeguatamente le pitture ecologiche, prendano i contatti con il nostro centro operativo, per poterle così distribuire sul territorio”.

I contatti del centro operativo per l’emergenza sono: 351 2565705 caritasfaenzasosalluvione@gmail.com