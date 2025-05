In occasione del secondo anniversario delle tragiche alluvioni che colpirono la Romagna a maggio 2023, l’Amministrazione comunale di Faenza promuove un momento pubblico di commemorazione per onorare la memoria di chi ha perso la vita e per riflettere, insieme alla cittadinanza, sugli eventi calamitosi che hanno segnato profondamente la comunità locale.

L’iniziativa, che si svolgerà nella giornata di venerdì 16 maggio, nasce dalla volontà di non dimenticare eventi che hanno segnato per sempre la storia di Faenza e visto protagonista tutta la cittadinanza che ha vissuto gli eventi di quelle drammatiche settimane con profondo dolore, ma anche con grande dignità.

Alle ore 12, in tutti gli uffici dell’Unione della Romagna Faentina e dei Comuni aderenti, verrà osservato un minuto di silenzio a commemorazione delle vittime e dei tragici eventi dell’alluvione. L’invito a rispettare il minuto di silenzio è esteso dall’Unione dei Comuni alle altre Pubbliche Amministrazioni, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, alle rappresentanze delle categorie economiche e sindacali, alle Forze dell’Ordine e in generale la cittadinanza tutta dei sei Comuni dell’Unione, con adesione in forma autonoma, quale segno tangibile di solidarietà e condivisione.

Alle ore 19, nella Sala consiliare “E. De Giovanni”, dove sono attese le rappresentanze delle istituzioni civili, militari, delle forze dell’ordine, del mondo del volontariato e dell’associazionismo, oltre ai rappresentanti dei Comitati degli alluvionati, è prevista la commemorazione pubblica. Sarà l’occasione per stringersi simbolicamente alle famiglie delle vittime e per ribadire il valore della solidarietà che la comunità faentina ha saputo dimostrare in quei giorni così difficili. La cittadinanza è invitata a partecipare.