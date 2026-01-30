Nuovo arresto per droga a Faenza, dove la Polizia di Stato ha fermato un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio svolti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza. Durante un controllo, i poliziotti hanno fermato un cittadino straniero che nascondeva, all’interno della felpa che indossava, cinque involucri di cocaina e 21 pasticche di ecstasy.

Alla luce di quanto rinvenuto, gli agenti hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo. All’interno di un trolley collocato su un mobile della cucina sono stati trovati circa 600 grammi di hashish, suddivisi in panetti, oltre a dodici ulteriori involucri di cocaina per un peso complessivo di circa sette grammi. Sequestrati anche 885 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi, elementi ritenuti indicativi di un’attività di spaccio.

Il 32enne è stato quindi arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Ravenna. Nella mattinata odierna il G.I.P. del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e disposto, in attesa del giudizio, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione conferma l’attenzione costante della Polizia di Stato nel contrasto allo smercio di sostanze stupefacenti e il ruolo delle Volanti come primo presidio di legalità sul territorio, a tutela della sicurezza dei cittadini.