Una nuova immagine per Faenza. E’ stato presentato, dopo mesi di studio e di laboratorio, il nuovo linguaggio che accompagnerà la comunicazione di Faenza, città della ceramica in Italia e nel mondo. Il brand vede le sue origini nell’identità visiva progetta e diffusa in occasione delle celebrazioni che si svolsero a Faenza nel 2008 nella ricorrenza del quarto centenario della nascita di Evangelista Torricelli. La realizzazione è di Ivana Pantieri e del servizio cultura del Comune di Faenza.