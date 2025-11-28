A seguito dell’interrogazione presentata in Consiglio Comunale dal titolo “Stato di attuazione e pianificazione delle iniziative a seguito dell’inserimento di Faenza nella rete delle città creative UNESCO (UCCN) per l’artigianato e le arti popolari”, il Movimento 5 Stelle prende atto della risposta del Sindaco e conferma il proprio ruolo di stimolo e proposta per valorizzare il prestigioso riconoscimento UNESCO.

Il Capogruppo Marco Neri (M5S) concorda con l’Amministrazione sulla necessità di un approccio metodico nella fase iniziale:

“Riconosciamo e sosteniamo l’approccio prudente e necessario del Sindaco,” afferma Neri. “È cruciale attendere il raccordo con la struttura UNESCO e il Ministero per definire la roadmap e si comprendano appieno le linee guida e gli elementi progettuali essenziali. Così potremo garantire che la creazione della rete locale – che coinvolgerà il MIC e le oltre 60 botteghe artigiane, artistiche e case-museo – sia efficace, duratura e pienamente in linea con gli standard internazionali.”

In attesa delle direttive ufficiali, il Movimento 5 Stelle punta sulla visibilità turistica per capitalizzare l’attrattiva del titolo UNESCO: “Per trasformare il prestigio in un beneficio tangibile a livello sociale, economico e artistico locale proponiamo due azioni concrete:

Segnaletica integrata: installazione di cartellonistica (fisica e digitale) per guidare i turisti in modo chiaro dal centro al MIC e al vasto circuito delle botteghe artigiane ed artistiche (case museo).

Punti informativi chiave: con supporti informativi e cartacei dedicati a “Faenza UNESCO” presso i punti di accesso nevralgici, in particolare la stazione ferroviaria e l’ufficio pro loco al Voltone della Molinella.



Queste iniziative mirano a connettere direttamente il turista con le nostre eccellenze, offrendo un orientamento immediato e un impulso concreto alle attività artistiche e artigiane della città. Il Movimento 5 Stelle continuerà a supportare l’iter istituzionale e a stimolare l’Amministrazione verso la piena attuazione di questa storica opportunità.”