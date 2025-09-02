Faenza Città Creativa: a settembre potrebbe arrivare il responso dell’Unesco

Faenza verrà riconosciuta “Città creativa” dall’Unesco ? La risposta potrebbe arrivare nel mese di settembre. Il fine settimana del 6 e 7 settembre, la città della ceramica ospiterà i migliori ceramisti di tutta Italia. Quasi 120 artigiani e artisti esporranno nelle piazze del centro le loro migliori opere. Una serie di mostre ed eventi diffusi per la città completeranno il programma di Made in Italy. Indipendentemente dall’esito della candidatura Unesco, terminato il weekend, Ente Ceramica e amministrazione comunale inizieranno a lavorare per permettere a Faenza di ottenere un marchio di indicazione geografica legato alla ceramica. Sarà necessario un disciplinare in grado di tenere insieme tutte le anime che nel corso degli anni hanno caratterizzato la produzione locale.