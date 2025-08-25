Nel pomeriggio a causa dell’apertura di una fessurazione nell’asfalto sul cavalcaferrovia tra via Granarolo e piazzale Sercognani, nella corsia di destra in direzione Ravenna–Faenza centro, subito dopo il culmine del manufatto, si è resa necessaria, in via precauzionale, la completa chiusura al traffico, bici e pedoni compresi.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Area Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina e la Polizia Locale che hanno interdetto la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Le squadre di pronto intervento hanno avviato una videoispezione per valutare con precisione l’entità del problema.

In via precauzionale, il cavalcaferrovia resterà chiuso fino al completamento delle verifiche e degli interventi di messa in sicurezza. Non appena saranno disponibili ulteriori informazioni e concluse le riparazioni, verranno comunicate le tempistiche di riapertura.

Il traffico dei veicoli leggeri è attualmente deviato lungo le direttrici di via Laghi, via Filanda Nuova, via Malpighi, via Dalla Valle e via Chiarini. Per i mezzi pesanti la deviazione consigliata verso Ravenna è lungo via Boaria e la circonvallazione.