In via prudenziale il Comune di Faenza ha chiuso alcune strade alla viabilità.

Strade chiuse sono quindi:

via Ponte Romano

via Fratelli Bandiera

via de Gasperi

via Silvio Pellico

via Cimatti

via Uccellina

È stata disposta inoltre l’apertura dei Varchi ZTL ed è possibile lasciare l’auto in sosta anche in centro storico, negli stalli blu, senza incorrere in sanzioni.