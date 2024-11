Il 21 novembre si celebra la Giornata degli Alberi, una tradizione che da oltre un secolo nel nostro Paese mira a sensibilizzare le comunità sull’importanza della tutela ambientale e a educare le nuove generazioni al rispetto per la natura. Questa ricorrenza rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sull’ambiente e intraprendere azioni concrete volte a proteggere, valorizzare e incrementare il patrimonio arboreo e boschivo.

A Faenza, in occasione della Giornata, il Servizio manutenzione verde e decoro urbano del Settore Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina ha collaborato con due scuole del territorio, sviluppando progetti legati alla sostenibilità ambientale e realizzando piantumazioni di nuovi alberi. La prima iniziativa si è svolta questa mattina nell’area verde del ‘Panda’ di via Donatini, dove è stato piantato un melo cotogno. All’evento erano presenti i bambini con le loro educatrici, l’assessore al Verde del Comune di Faenza, Massimo Bosi, e il personale del Servizio manutenzione verde. I piccoli protagonisti hanno arricchito la cerimonia con una canzoncina e doni speciali: segnalibri decorati con foglie autunnali. Nel pomeriggio, il personale del Servizio si è spostato presso la scuola De Amicis di Granarolo Faentino per una seconda cerimonia insieme agli studenti e alle insegnanti. In quest’occasione è stato piantato un leccio, sottolineando ancora una volta l’importanza di questo gesto simbolico. Le celebrazioni del 21 novembre danno ufficialmente avvio a una campagna più ampia, che prevede la messa a dimora di centinaia di alberi nelle aree verdi della zona, promossa dal Servizio dell’Unione.

“L’educazione ambientale nelle scuole è per noi una priorità – ha dichiarato l’assessore Massimo Bosi –; collaborare con i più giovani significa investire nel futuro, affinché crescano consapevoli del valore di spazi verdi e alberi, fondamentali per migliorare la qualità della vita e il nostro rapporto con l’ambiente”.