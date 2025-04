In un momento di grande fragilità, in cui da più parti si avvertono spinte centrifughe che mettono in discussione l’unità europea, Faenza rinnova con convinzione il proprio impegno nel celebrare i valori fondanti dell’integrazione europea, apprestandosi a festeggiare la Festa dell’Europa, che ricorre ogni anno il 9 maggio.

Il tema europeo è da sempre molto sentito dalla comunità faentina, tanto che nel 1968, la nostra città venne insignita del prestigioso Premio Europa, uno dei massimi riconoscimenti conferiti dal Consiglio d’Europa, una delle pochissime città non capoluogo di provincia ad averlo ricevuto.

In occasione della Festa dell’Europa, Faenza si prepara a vivere il Mese per l’Europa, un calendario di iniziative che coinvolgeranno cittadini di tutte le età, con l’obiettivo di promuovere una cultura europea fondata su partecipazione, dialogo e condivisione.

Le celebrazioni inizieranno domenica 4 maggio con la VAP, la Gara di Vetture a pedali, organizzata dal Comune e dalle scuole faentine, in collaborazione con il Gruppo COFRA e Valfrutta. Come da qualche anno a questa parte il circuito di via Lesi ospiterà la coloratissima e vivacissima manifestazione che porterà a sfidarsi una trentina di equipaggi costituiti da studenti che si misureranno nella gara di velocità e in quella del look, provenienti anche da Francia e Repubblica Ceca. Lunedì 5, la Ludoteca comunale e l’associazione per i Gemellaggi proporranno i Giochi della tradizione; l’iniziativa si svolgerà nell’attuale sede della Ludoteca (piazza XI Febbraio, 10) dalle 16.30 alle 18.30 (La partecipazione è limitata a 20 persone, è chiesta la prenotazione al numero 334 7069437). Mercoledì 7, dalle 16.30 alle 18.30, l’associazione ‘Fare leggere tutti’ (nella sede di via Salvolini 2), propone Leggere in tanti modi giochi e storie in inglese, tedesco e lingua dei segni italiana con i simboli della comunicazione aumentativa alternativa (l’attività è rivolta a bambini dai 4 ai 10 anni, con un massimo di 10 partecipanti e prenotazione obbligatoria al 329 1692853 o via email ludoteca@romagnafaentina.it). Giovedì 8, la Fondazione Casa di Oriani, il Dipartimento di Beni Culturali (Università di Bologna – Campus di Ravenna), Europe Direct Romagna e il Comune di Faenza propongono un convegno e una tavola rotonda. La mattina, al Cinema Sarti (via Scaletta 10), dalle 10.30 alle 13, si terrà il convegno dal titolo “1945-2025: dall’ordine post-bellico al disordine globale”. Ad approfondire i temi secondo diverse prospettive storiche e politiche saranno: Enzo Fimiani (Università “Gabriele D’Annunzio” Chieti-Pescara) che interverrà con una relazione dal titolo “La strada per la vittoria militare”; Alessandra Bitumi (Università di Teramo) si concentrerà su “L’alba del mondo atlantico”; Fabio Bettanin (Università di Napoli L’Orientale) offrirà una lettura de “L’Unione sovietica nell’età delle guerre”; Michele Marchi (Università di Bologna – Fondazione di Casa Oriani) discuterà de “Il liberal-costituzionalismo europeo e la sfida vittoriosa al nazifascismo”. Il convegno sarà chiuso da Daniele Pasquinucci (Università di Siena) che esplorerà “Le fondamenta del processo di unificazione europea”. All’incontro parteciperanno circa 120 studenti del Liceo Torricelli-Ballardini e Istituto Tecnico Oriani. Al pomeriggio, dalle ore 17.30 alle 19.30, la Sala Consiliare ‘De Giovanni’ ospiterà la tavola rotonda dal titolo “Fine del conflitto e ritorno al dramma della guerra: 80 anni dopo il 1945. Tra storia e diplomazia”. La discussione sarà introdotta e coordinata da Letizia Magnani (giornalista e scrittrice) e vedrà la partecipazione di Fulvio Cammarano (Università di Bologna), Patrizio Fondi (Ambasciatore, Università di Bologna), Alberto Pagani (Università di Bologna), Simona Colarizi (Università di Roma La Sapienza) ed Eleonora Tafuro Ambrosetti (Ispi-Istituto per gli studi di politica internazionale). In piazza del Popolo, sempre giovedì 8 maggio, dalle ore 15.30 alle 18, si svolgerà la ‘Festa dell’Europa – Percorso a tappe’, un momento ludico-didattico per adulti e bambini, organizzato dal Comune e dall’Istituto comprensivo Carchidio-Strocchi, per approfondire lo spirito dell’unità europea, intervallato da momenti curati dagli studenti dell’indirizzo musicale. Venerdì 9, in occasione della Festa dell’Europa, in Sala Bigari, dalle ore 15.30, Luca Rosetti, insegnante di storia e letteratura all’Istituto Oriani e ideatore del Calendario civile degli italiani, format seguitissimo anche sul web, proporrà la conferenza dal titolo “Che cos’è l’Europa?”, l’iniziativa, a ingresso libero, è curata da: Comune di Faenza, MFE, GFE, Università degli Adulti, Associazione per i Gemellaggi e AEDE. Dalle ore 17 alle 20, il Museo Carlo Zauli (via della Croce 6) ospiterà l’apertura della settima edizione del festival musicale Ossessioni, iniziativa curata della Scuola di Musica Sarti e del Museo Carlo Zauli. Il festival proseguirà fino all’11 maggio e l’ingresso è gratuito. Sempre venerdì 9 (con replica il 23 maggio), al bar del Rione Verde (via Cavour), dalle 19, si terrà il ‘Linguistic aperitif goes all european’, aperitivo interculturale organizzato dall’associazione Pigreco e dal Rione Verde. Sabato 10, la Proloco propone ‘Teatro Masini, il gioiello faentino lungo la Strada europea dei teatri storici’, ciclo continuo di visite guidate gratuite a partire dalle 10.30 fino alle 12.30. Informazioni allo 0546 25231 o all’indirizzo mail info@proloco.it. Lo stesso giorno, il Museo Carlo Zauli (via della Croce 6) proporrà la mostra fotografica di Alfredo Torsello con la partecipazione dell’artista e performer ‘Mona Lisa Tina’. Giovedì 15, alle ore 17, alla biblioteca Manfrediana, in collaborazione con l’associazione Pigreco-Semi di Intercultura, sono in programma le “Letture in tante lingue!”, attività gratuita rivolta a bambini dai 3 ai 6 anni. Informazioni a manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it. Lunedì 19 e martedì 20 maggio, dalle 16.30 alle 18, presso la Ludoteca, Pigreco-Semi di Intercultura presenta “Pianeta Namaste: Short meditation, Yoga lesson, artistic reflexion”, attività dedicata a bambini dai 3 ai 6 anni (lunedì 19) e dai 7 ai 14 anni (martedì 20). L’ingresso è gratuito e per informazioni: 334 7069437 o ludoteca@romagnafaentina.it. Ultimo appuntamento del calendario del Mese per l’Europa, venerdì 23 maggio, al Teatro Masini, alle 20.30, sarà la volta dello spettacolo “L’Europa non cade dal cielo” del Centro di Produzione Teatrale di Ravenna Teatro: ingresso gratuito fino a esaurimento posti.