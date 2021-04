Faenza celebra il 25 aprile e il ricordo della Liberazione

Faenza ha celebrato il 76esimo anniversario della Liberazione dell’occupazione nazifascita, il secondo in tempo di pandemia, con un cerimoniale modificato rispetto alla tradizione. Dopo gli eventi di approfondimento dei giorni precedenti legati ai partigiani e al battaglione inglese che prese parte alla Liberazione di Faenza, il 25 aprile le commemorazioni sono iniziate con la messa nella chiesa di Sant’Agostino. Due i momenti a cui ha partecipato la comunità, di fronte al Monumento della Resistenza in viale Baccarini e in Piazza del Popolo. Entrambi gli appuntamenti, analogamente agli altri momenti al cimitero di Santa Lucia e a Cà di Malanca sono stati trasmessi in streaming dal Comune di Faenza per permettere a tutti di partecipare al cerimoniale.