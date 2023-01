Anche per la cooperativa sociale CEFF l’inizio dell’anno è un momento di bilanci e di costruzione del nuovo budget.

Nonostante la situazione nazionale e internazionale sia ormai definibile con il neologismo permacrisis (lo stato di crisi permanente), il 2022 è stato un anno positivo per la cooperativa; non solo sono stati rispettati gli obiettivi di budget ma sono stati raggiunti altri importanti risultati:

sono stati acquistati due mezzi di trasporto integralmente elettrici, per dimostrare l’attenzione all’ambiente avendo uno sguardo rivolto al futuro; sono stati realizzati gli interventi previsti dal Progetto europeo Erasmus ACTION di confronto con altre esperienze europee sui profili professionali e la formazione del personale addetto a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e fragilità; è stato rimodulato il progetto Palazzo Borghesi Living Lab dopo i primi 6 anni di sperimentazione; è stato completato, con la nomina dell’Organismo di Vigilanza, il percorso di adozione del Modello organizzativo 231 per la disciplina della responsabilità delle società; è stato completato il progetto Industria 4.0, con l’acquisizione dei relativi finanziamenti, per il miglioramento organizzativo e produttivo dell’Officina CNC con l’acquisto di nuove attrezzature e la gestione informatizzata di parti significative della produzione; è stata accelerata la riflessione sulla gestione dell’AltraBottega con la sperimentazione del temporary shop Le Botteghe, in collaborazione con l’Associazione GRD.

Per questi risultati bisogna ringraziare tutti coloro, personale, volontari, amministratori, che si sono impegnati in un anno difficile per garantire i servizi, la produzione e per dare prospettive di sviluppo alla Cooperativa per il 2023.

Il Consiglio di Amministrazione, come riconoscimento di questo impegno, ha deliberato in occasione delle festività di fine anno, un riconoscimento al personale, nella forma di buoni acquisto, per un valore fino a € 500,00 da ripartire per scaglioni, in proporzione alle ore lavorate durante l’anno, per un importo complessivo di oltre € 30.000,00.