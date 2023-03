Faenza: Carnevale di San Lazzaro in Borgo

Alle ore 14:30 da Via De Gasperi è partito il carro del “Passator Tortello” che ha dato inizio alla sfilata per le strade del Quartiere Borgo a cui hanno partecipato oltre 700 alunni mascherati, preceduti dal Gruppo sbandieratori e musici Under 15 del Rione Borgo Durbecco. Presenti il Gruppo di Skrljevo. provenienti dal Carnevale Internazionale di Rijeka(Croazia), il Comitato Boscarell di Verona, il Gruppo Frustatori “Cassani” di Solarolo, le allieve della A.S.D.“Diamante Torelli” e Aequilibrium A.S.D. di Forlì.