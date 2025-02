Faenza, assieme a La Spezia, è stata selezionata dal Ministero degli Affari Esteri per rappresentare l’Italia nella candidatura alla rete delle città creative dell’UNESCO. Una grande opportunità per il territorio in quanto la rete, istituita nel 2004, promuove la cooperazione tra città che individuano nella creatività un motore per lo sviluppo. Fondamentale sarà poi la collaborazione attiva con le altre 350 città nel mondo che integrano la cultura e le industrie creative nelle politiche locali.