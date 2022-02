Dopo più di due mesi di sosta per la pandemia, il Faenza calcio ricomincia il suo cammino nel campionato di Promozione domenica 27 febbraio (ore 14.30), in trasferta a Comacchio sul campo della capolista.

Dal lontano 19 dicembre segnato dalla vittoria casalinga con il Fosso Ghiaia, sembra passato un secolo. Il torneo, già fermo per la pausa di fine anno, fu sospeso per l’emergenza sanitaria e i giocatori biancoazzurri proseguirono a casa allenamenti individuali concordati con lo staff tecnico guidato da mister Nevio Valdifiori e dal preparatore atletico Francesco Di Nunzio.

A fine gennaio la ripresa degli allenamenti collettivi, che si sono sviluppati, tra non poche difficoltà, secondo il protocollo sanitario sportivo scandito dalle tappe del cosiddetto “return to play”.

Durante il mese di preparazione per la ripartenza, il Faenza ha giocato tre match amichevoli, con uno percorso completo: un pari, una sconfitta e una vittoria.

“Dopo una sosta così lunga, il ritorno alle partite è una incognita – dice il mister Nevio Valdifiori – Pur dovendo fare i conti con assenze, specie all’inizio, per il progressivo rientro e qualche infortunio, posso dire che la squadra si è allenata di buona lena e con intensità. I ragazzi hanno lavorato bene, in serenità, motivati a raggiungere la migliore condizione per la prima gara, fondamentale per la nostra stagione. Abbiamo l’obiettivo di rimanere nel “salotto buono” e andremo alla ricerca di un risultato positivo che ci possa garantire quanto meno di mantenere immutato il distacco dalla Comacchiese, squadra favorita del torneo che infatti guida. Sta a noi cambiare l’inerzia di una gara che vede avanti sulla carta chi ha giocatori più esperti ed ha molto investito con evidenti ambizioni”.

All’andata finì 1-1 con gol manfredo di Pietro Lanzoni.

Ad arbitrare Giulio Vitale di Bologna, coadiuvato da Danny Panzavolta di Forlì e Marco Di Monti di Ravenna.

Oltre che la Prima squadra, torneranno in campo tutte le altre formazioni del settore giovanile biancoazzurro.

La Under 19 Juniores di Nicola Cavina giocherà sabato 26 febbraio (ore 15) al “Bruno Neri” contro il Bagnacavallo.

Domenica 27 febbraio tutte le altre squadre: Under 17 di Alberto Fiorentini sarà impegnata a Rimini, mentre la Under 16 di Matteo Negrini al campo San Rocco con il Riccione e la Under 15 di Alessandro Fabbri affronterà il Rimini al “Bruno Neri” (ore 10.30).