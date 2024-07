Un’altra novità per il Faenza calcio che ha scelto un giocatore di categoria ed esperienza come Marco Borini per presidiare la fascia laterale. Centrocampista centrale o play, può essere impiegato come mezzala. Dotato di buona tecnica individuale e di notevole capacità atletiche, con alle spalle una lunga carriera in categoria, soprattutto nell’Imolese e nel Sanpaimola, Borini avrà il compito di garantire velocità e ritmo nel ruolo di esterno sulla fascia.

“Faenza è una piazza importante con storia e blasone dice Borini – Ho accolto con piacere la proposta della società, trovando grande stima nel mister Nicola Cavina. Ritrovo Marco Albonetti, mio compagno di squadra per un breve periodo a Bubano. Mi darà una mano a inserirmi come pure Ruffilli e Gjordumi, che ho conosciuto da avversari. L’obiettivo è fare presto gruppo e aiutare l’allenatore Cavina a far crescere la squadra per centrare l’obiettivo di un buon campionato”.

Il diesse e mister Nicola Cavina conferma la stima da parte della società biancoazzurra. “E’ il profilo che serve alla squadra per crescere. Porta un patrimonio di tecnica, personalità, carattere e fisicità. Conto su elementi come Borini per dare solidità al gruppo grazie al carisma e all’esperienza di cui dispone assieme al suo bagaglio tecnico”.

Nato a Castel San Pietro il 6 marzo 1991, Marco Borini ha iniziato da bambino nell’Imolese per poi passare sempre in giovane età alla Virtus Faenza. Da qui al settore giovanile del Bologna (nelle categorie Allievi regionali e nazionali) prima di tornare all’Imolese per un biennio in Eccellenza e poi salire in serie D per indossare le casacca dell’Ostuni. Dopo questa esperienza in Puglia è rientrato all’Imolese e poi ha giocato per l’Alfonsine, sempre in Eccellenza, categoria lasciata per un anno in Promozione al Lavezzola, e ritrovata al Sanpaimola di cui ha vestito la maglia per quattro stagioni. Due anni, ma poche presenze per due gravi infortuni di gioco, al Valsanterno in Eccellenza, prima dell’ultima annata in Promozione al Bubano retrocesso nei minuti di recupero del playout.