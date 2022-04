Sconfitta nello scontro diretto. Pari per Under 17, sconfitte di Under 16 e Under 15. Ok l’Under 14.

Si spengono le speranze dell’Under 19 Juniores di Nicola Cavina che perde lo scontro diretto 2-3 a Classe. Subito in vantaggio con Bosio e Andrei Galatanu, i manfredi sono stati ripresi e superati dai padroni di casa a segno con Mingione, Nicoli e Jannuzzo. Ora nella classifica guidata dal Sanpaimola, al secondo posto c’è il Classe che ha giocato una partita in meno e già precede di un punto il Faenza. Quattro le giornate alla fine. Sabato 23 aprile il Faenza sarà impegnato al “Bruno Neri” (ore 15) contro l’Azzurra Romagna.

L’Under 17 Elite (2005) di Alberto Fiorentini si fa raggiungere dopo il vantaggio iniziale di Tuzio e pareggia 1-1 con il Granamica. Domenica 24 aprile (ore 10.30) trasferta a Forlì.

L’Under 16 regionale (2006) di Matteo Negrini, molto rimaneggiata, soccombe 1-4 a Forlì. In gol Merli per i manfredi. Dopo la sosta, il 24 aprile (ore 10.30) al San Rocco con lo Junior Calcio Cervia,

L’Under 15 Elite (2007) di Alessandro Fabbri perde 0-2 a Forlì. Prossimo turno il 24 aprile (ore 10.30) al “Bruno Neri” contro il Pianta Forlì.

L’Under 14 (2008) di Francesco Di Nunzio vince nettamente con il S. Anna Lugo.

Gli Esordienti 2009 vincono con il Modigliana, ma perdono con la Virtus.

Al prestigioso torneo “Tassi” gli Esordienti 2010 di Cesar Navarro sperano nel ripescaggio come migliore seconda dopo una vittoria e una sconfitta nel gironcino a tre.

Successo per Pulcini 2011 con la Virtus.

La Scuola Calcio del Faenza colleziona cinque successi su altrettante partite.

Le formazioni del vivaio biancoazzurro sono anche impegnate in diversi tornei extra campionato. Così i Giovanissimi 2008 al torneo di Bagnacavallo, hanno superato le Stuoie, mentre gli Esordienti 2009 hanno avuto la meglio sullo Sparta.

Al Torneo Savarna i 2005 del Faenza superano il Fusignano 2-1 grazie alla doppietta di Emiliani.