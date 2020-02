Bella vittoria nella quarta giornata del girone di ritorno per l’Under 19 Juniores del Faenza di mister Nicola Cavina che supera 3-1 in trasferta l’Argentana grazie ai gol di Pincioni, Pietro Lanzoni e Geronimo Brunetti, classe 2004, all’esordio in squadra.

Sabato 8 febbraio impegno in casa (stadio “Bruno Neri” ore 15) con il Valsanterno 2009.

Delusione per l’Under 17Elite (Allievi 2003) di Nicola Cavina che viene battuta 1-2 in casa dal San Lazzaro, nonostante il momentaneo pareggio di Betti.

Domenica 9 febbraio (ore 10.30) match in trasferta con Anzolavino

Prova di carattere per l’Under 16 (Allievi 2004) di Fabio Montevecchi che impatta 2-2 sul difficile campo dello Junior Coriano grazie alle reti di Kraja e Cavessi. Domenica 9 febbraio, impegno ancora in trasferta sul campo della Savignanese.

L’Under 15 Elite (Giovanissimi 2005) di Alessandro Fabbri pareggia 1-1 con il Progresso a Castel Maggiore grazie al gol di Emiliani.

Domenica 9 febbraio la squadra biancoazzurra sarà in casa (stadio “Bruno Neri” ore 10.30) con l’Alfonsine.

Comincia il girone di ritorno, dopo il titolo di campioni di inverno per l’Under 14 (Giovanissimi 2006) di Andrea Fabbri che domenica 9 febbraio riprendono in casa (campo San Rocco ore 10.30) con il Classe.

Nell’attesa nel fine settimana scorso hanno affrontato e superato in amichevole il Mezzano.

Gli Esordienti 2007 di Pietro Errani vincono nettamente con l’Alfonsine in un test amichevole.

Sconfitta per gli Esordienti 2008 di Cesar Eduardo Navarro nel match amichevole a Sala Bolognese.

Due amichevoli per i Pulcini 2009 di Edo Drymishi che superano l’Imolese e lo Sportilia, poi pareggiano con Juvenilia.

I Pulcini 2010 di Angelo Marchetti giocano e vincono in amichevole con la Juvenilia Imola e il Bagnacavallo.