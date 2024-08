Prosegue la preparazione precampionato il Faenza Calcio di mister Nicola Cavina che ha giocato una buona gara terminata in parità 1-1 con il Sasso Marconi, compagine di serie D e quindi di categoria superiore

Dopo il primo tempo a reti bianche, la squadra bolognese è passata in vantaggio, ma il manfredo Ulivieri, ha pareggiato con un tiro da fuori area, finalizzando un assist in veloce ripartenza di Gjordumi.

Il match ha concluso una serie di partite amichevoli cominciate con la sconfitta con il Progresso Castelmaggiore, squadra di serie D, dopo appena pochi giorni dall’inizio della preparazione, e proseguita poi con due vittorie su Edelweiss Forlì (che milita in Promozione) e Virtus Faenza (I Categoria) nella sfida in famiglia.

La formazione biancoazzurra è migliorata progressivamente nell’assetto e nelle prestazioni nel corso di questi venti giorni, con il crescere della condizione atletica e il recupero di alcuni giocatori non disponibili a inizio agosto.

Soddisfatto l’allenatore Nicola Cavina del percorso finora svolto.

“Contro il Sasso Marconi è stata sicuramente la migliore partita giocata fino ad oggi. – dice Cavina – La squadra, finalmente quasi al completo, ha mantenuto intensità e si è dimostrata compatta per tutti i novanta minuti, nonostante i cambi apportati durante il match per testare diverse soluzioni di giuoco. Si sono viste buone cose. Stiamo lavorando con grande impegno. C’è ancora molto da fare, ma l’impressione è che siamo sulla strada giusta”.

Già domenica 25 agosto il Faenza debutterà in gare ufficiali affrontando in Coppa Italia il Cava Ronco prima dell’esordio in campionato il 1 settembre sul campo dell’ambizioso Gambettola.