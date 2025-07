Leonardo Albonetti è il nuovo importante innesto nel reparto centrale del Faenza Calcio. Si può definire un fratello d’arte visto che vestirà la maglia biancoazzurra come per alcune stagioni ha fatto il fratello Alessandro, di quattro anni più anziano, esterno che ha totalizzato 124 presenze vestendo anche la fascia di capitano.

Originario di Marradi, Leonardo Albonetti è un giocatore dotato di buona tecnica, abile in tutte le due fasi, bravo negli inserimenti, che può garantire anche un certo numero di gol a campionato.

“Sono felice di vestire la maglia biancoazzurra perchè avevo sempre avuto questo desiderio, essendo faentino di adozione – dichiara Albonetti – Il mio inserimento sarà agevolato dalla conoscenza di alcuni compagni come Missiroli, Ruffilli e Borini. Darò il mio contributo con il massimo impegno per raggiungere gli obiettivi: per la squadra un campionato tranquillo e personalmente la possibilità di lavorare con continuità ed efficacia. E’ uno stimolo in più giocare per la squadra della città in cui vivo. Non vedo l’ora di iniziare”.

A ventiquattro anni e mezzo Albonetti ha già una notevole esperienza avendo conosciuto la serie D con Forlì e Corticella e a lungo l’Eccellenza con Victor San Marino, Progresso Castel Maggiore e nelle ultime due stagioni a Massa Lombarda.

“Sono molto contento di avere Leonardo Albonetti con noi– dice Nicola Cavina, allenatore del Faenza- Ha caratteristiche che ci mancavano e mi è sembrato subito un ragazzo serio e professionale, in perfetta linea con il nostro spogliatoio. La società tutta gli dà il benvenuto”.