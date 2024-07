Bitways, l’azienda faentina che lavora nel campo dell’informatica (in particolare della cybersecurity) ha recentemente ottenuto un significativo riconoscimento dal punto di vista professionale: è stata nominata “Partner Gold” da DELL Technologies, azienda leader nel mondo per quanto riguarda le soluzioni di Information Technology.

Il riconoscimento conferma la crescente bontà di un rapporto che Mirko Guerra – fondatore e Ceo di Bitways – avviò fin dal 2005, prima ancora della nascita dell’attuale azienda. “Vent’anni fa – ricorda Guerra – DELL vendeva solo online: mi affidai a loro perché ero alla ricerca di un partner che potesse fornire una vasta gamma di prodotti in ambito IT, ma che garantisse anche un supporto di assistenza in caso di problematiche.

Quando, a fine decennio, DELL iniziò a lavorare non solo online, ma a sondare una forma di vendita grazie alle partnership e alle relazioni del territorio, aggiungendo anche il canale di distribuzione, si avviò un primo rapporto con Guerra: “iniziammo con una partnership basica, senza vincoli o agevolazioni; poi nel 2011 nacque Bitways, le cose sono andate sempre in crescendo, e noi siamo davvero molto contenti delle soluzioni che ci hanno proposto così come delle persone conosciute negli anni”.

Un rapporto consolidato che oggi ha raggiunto un riconoscimento significativo: “La nostra partnership oggi è diventata Gold: si è rafforzato ulteriormente tutto quello che abbiam fatto nell’arco di un ventennio. Oltre al discorso dell’efficacia del prodotto, credo che siano anche cresciute le nostre professionalità nei confronti dei prodotti e delle soluzioni che proponiamo”, chiude Guerra.

Gli fa eco Adolfo dell’Erba, direttore di Canale DELL Italia: “il raggiungimento della certificazione di Partner GOLD DELL è il risultato dell’ottimo lavoro di Bitways nel fornire ai propri clienti le nostre soluzioni, che si rivelano essere sempre vincenti per qualità e affidabilità. Bitways collabora con DELL oramai da molti anni e si sta sempre più affermando nel territorio emiliano-romagnolo come un solido partner della nostra azienda”.