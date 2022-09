La società Faenza Basket Project comunica che l’atleta statunitense Kionna Jeter per motivi personali ha deciso di non aggregarsi alla squadra per la stagione sportiva 2022-2023, nonostante gli sforzi da parte della società nel risolvere tutte le questioni burocratiche.

Lo staff tecnico ha prontamente riposto la fiducia ancora una volta nella giocatrice Jori Davis, la quale ha deciso di sposare per il secondo anni di fila il progetto di Faenza e quindi di vestire la maglia E-work.

Nei prossimi giorni si chiuderanno le ultime pratiche e JD si aggregherà il prima possibile al resto della squadra per completare la preparazione ed essere pronta per il campionato.