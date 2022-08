Faenza avrà un parco dedicato alla memoria di Falcone e Borsellino

Un parco intitolato alla memoria di Falcone e Borsellino. A trent’anni di distanza dalle stragi di Capaci e di via d’Amelio, il consiglio comunale di Faenza ha approvato all’unanimità la proposta di intitolare un’area verde della città ai due giudici uccisi dalla mafia e di conseguenza a Teresa Morvillo, agli agenti delle scorte e tutte gli esponenti delle forze dell’ordine e di tutte le persone al servizio dello Stato uccise dalla criminalità organizzata. Un parco per la legalità. Un’idea nata da Insieme per Cambiare, a cui hanno collaborato tutte le forze politiche per dare vita ad un documento condiviso.