Proseguono i lavori in via Lapi legati al progetto “BIKE TO WORK 2021”, iniziativa volta a migliorare la mobilità sostenibile e la qualità della vita in quella parte di Faenza. L’intervento prevede la realizzazione di infrastrutture per incentivare l’uso della bicicletta, in un’area in sicurezza. Il progetto di via Lapi si articola principalmente in due interventi: il rifacimento della rampa lungo le mura e la realizzazione del nuovo percorso ciclo-pedonale nel Parco Bertoni con il contestuale allargamento del marciapiede che volta verso corso Matteotti.

Per quanto riguarda la rampa, le fasi iniziali di demolizione della vecchia struttura e la successiva verifica delle fondazioni sono state completate a novembre dello scorso anno. Questo, per la ditta, era un passaggio fondamentale, per poter riutilizzare le fondazioni e determinare la modalità di produzione della nuova rampa. Inizialmente era stata prevista una consegna anticipata, così come un avvio più celere del cantiere, ma queste tempistiche hanno subìto ritardi, non da parte del Comune di Faenza e dai suoi uffici, ma per il maltempo che ha imperversato e per problematiche interne della ditta a cui è stato commissionato il manufatto. L’arrivo della rampa nel cantiere di via Lapi è ora atteso entro la fine di giugno, come da indicazione del cronoprogramma trasmesso dall’azienda alla quale è stato commissionato il manufatto, dopo di che si procederà con la sua installazione. L’amministrazione tiene a sottolineare che il cantiere è quindi regolarmente avviato e non sussistono preoccupazioni per la sua conclusione.

Invece, per quanto riguarda la realizzazione del nuovo percorso ciclo-pedonale all’interno del Parco Bertoni e l’allargamento del marciapiede, attualmente particolarmente stretto, dal mese scorso, dopo il miglioramento delle condizioni climatiche, sono riprese le attività relative alla creazione del nuovo percorso nell’area verde. Come da progetto la nuova ciclo-pista avrà una finitura in materiale inerte (calcestre). Contestualmente si procede con l’allargamento del marciapiede così da creare un collegamento fluido e sicuro tra i percorsi ciclabili esistenti di via Ballardini e corso Matteotti. Il progetto comprende inoltre anche modifiche all’impianto semaforico di Porta Montanara per contemplare una maggiore tutela degli utenti deboli della strada nell’attraversamento delle strade.