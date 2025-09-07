Momenti di violenza questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria, dove un cittadino colombiano è stato arrestato dalle Volanti del Commissariato di Polizia per rapina.

Poco prima, l’uomo aveva aggredito una persona all’interno della propria auto, colpendola ripetutamente al volto con pugni e con il telefono cellulare della stessa vittima, fino a romperne lo schermo.

Scese dall’auto, l’aggressione è proseguita: il rapinatore ha sottratto un borsello contenente denaro, telefono e documenti, danneggiando poi il lunotto posteriore della vettura.

La vittima, soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso, è stata dimessa con otto giorni di prognosi. L’uomo è stato invece bloccato in flagranza dagli agenti, condotto negli uffici del Commissariato e successivamente tradotto presso la Casa circondariale di Ravenna.