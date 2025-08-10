Nella mattinata di oggi, gli agenti delle Volanti del Commissariato di Polizia di Faenza hanno arrestato un uomo colpito da un provvedimento di carcerazione per una condanna definitiva a 4 anni, per i reati di lesioni aggravate e rapina.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato un’auto sbandare mentre percorreva la strada. Raggiunto sul posto, l’uomo ha rifiutato di collaborare e ha opposto resistenza agli operatori.

Già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali, è stato condotto in Commissariato per le procedure di rito. Informata l’autorità giudiziaria, è stato successivamente tradotto presso la Casa Circondariale.