Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Questore di Ravenna, la Polizia di Stato di Faenza ha arrestato un uomo destinatario di un provvedimento definitivo di carcerazione.

Il fermo è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando una Volante del Commissariato ha identificato il cittadino italiano, già conosciuto alle forze dell’ordine. Gli accertamenti successivi hanno confermato che l’uomo doveva scontare una condanna a cinque anni e un mese di reclusione per reati contro il patrimonio.

Dopo le formalità di rito, il 50enne è stato accompagnato in carcere.

La Questura sottolinea che i servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni, «per garantire ai cittadini standard sempre più elevati di sicurezza».