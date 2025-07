Nella mattinata di mercoledì la Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare carceraria nei confronti di un uomo di 39 anni, già sottoposto a obbligo di dimora e permanenza notturna presso il proprio domicilio nel comune di Faenza.

Il provvedimento, disposto dal Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Ravenna, è scaturito da una nuova denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e manifesta ubriachezza. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alcuni giorni fa l’uomo si sarebbe allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione, violando le restrizioni in vigore, per recarsi in un bar. Lì avrebbe iniziato a molestare e aggredire i presenti.

Intervenuti prontamente gli agenti del Commissariato di Faenza, il soggetto avrebbe opposto resistenza, arrivando ad aggredirli e tentare la fuga, risultata poi vana grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine.

Considerata la pericolosità dell’individuo e la reiterazione delle condotte violente, il giudice ha disposto l’aggravamento della misura cautelare con la detenzione presso la casa circondariale di Ravenna.