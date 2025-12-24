Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti in prossimità delle festività, la Polizia di Stato ha arrestato una donna destinataria di un ordine di carcerazione.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza, che hanno rintracciato una cittadina marocchina di 30 anni, nei cui confronti era stato emesso un provvedimento restrittivo a seguito della revoca della misura dell’affidamento in prova.

La decisione è stata assunta dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, dopo che nei confronti della donna erano intervenute nuove condanne per reati contro il patrimonio, giudicate incompatibili con il regime alternativo alla detenzione.

Conclusi gli accertamenti e le formalità di rito, la donna è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Forlì, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.