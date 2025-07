Si è svolta a Faenza, l’Assemblea annuale degli enti aderenti alla Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor ETS che ha approvato il Bilancio dell’esercizio 2024.

La Fondazione, nel 2024, ha impiegato oltre 200.000 euro in attività di formazione verso i giovani, di promozione del modello cooperativo sul territorio e per azioni di solidarietà.

Ciò è stato realizzato attraverso Borse di studio, di ricerca con progetti post laurea, tirocini all’estero e in Italia, oltre ad attività di orientamento al post diploma. Le attività per gli studenti hanno interessato scuole superiori di Faenza, Forlì, Lugo, Ravenna, Rimini e Ferrara.

In particolare, i progetti su cui lavorano i giovani assegnatari delle Borse di ricerca, al termine della attività, vengono pubblicati sul sito della Fondazione, dando “la voce ai giovani”, come già capitato per le tante attività di ricerca svolte negli anni scorsi e tutte consultabili e scaricabili liberamente: diverse di queste ricerche hanno visto numeri davvero interessanti, che superano il migliaio di copie diffuse sul territorio.

L’impiego di risorse è stato reso possibile dai fondi e contributi stanziati da LA BCC ravennate, forlivese e imolese, di cui la Fondazione è uno dei partner principali per le azioni di responsabilità sociale, insieme ai contributi erogati da diversi Enti aderenti alla Fondazione.

In particolare, nel corso dell’anno 2024, sono state concluse le “Borse del trentennale” presso le tre cooperative (LA BCC, Agrintesa e CAVIRO, enti costituenti della Fondazione), alle quali Dalle Fabbriche dedicò molte delle sue energie.

È stata annunciata, infine, l’iniziativa di quattro Borse di Studio, unitamente a Confcooperative Romagna, con la collaborazione dei Campus Universitari di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, per tesi di laurea sui temi dell’Anno internazionale delle cooperative, proclamato per il 2025 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Nel corso dell’assemblea, dopo la relazione del Presidente Edo Miserocchi è stato approvato il Bilancio di esercizio per l’anno 2024, la Relazione di missione presentata dal Consiglio di Amministrazione ed è stata esposta la Relazione dell’Organo di controllo.