Dalle ore 7.30 di martedì 12 alle 18 di venerdì 29 novembre, nel tratto di via Mura Torelli compreso tra il semaforo e via Baroncini, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito; sono esclusi dal divieto i residenti o frontisti ai quali sarà indicato, secondo l’avanzamento dei lavori, il percorso utile per raggiungere la propria destinazione.