Faenza si prepara ad accogliere una nuova iniziativa: “Andirivieni per le vie del Rione – Birrette in centro”, uno spin-off autunnale dell’ormai affermato evento che ogni anno ad aprile richiama in città centinaia di persone. Per la prima volta, venerdì 26 e sabato 27 settembre Piazza Rampi e il Rione Rosso diventeranno il cuore di due serate dedicate alla convivialità, alla birra artigianale e alla musica dal vivo.

Il programma prevede ogni sera l’AperiTuono, aperitivo con musica e cocktail a base di Gin Tuono dalle 19 alle 21, seguito dallo stand gastronomico del Rione Rosso che proporrà piatti della tradizione romagnola e bavaresi, dai cappelletti alle piadine, fino a stinco, crauti e pretzel, con apertura fino alle 23. Dalle 19 all’una di notte sarà possibile degustare le birre dei produttori artigianali locali, tra cui Beerserk, Birra di Mezzo, Iconika Craft Beer, Mazapégul, Podere la Berta Craft Beer e Birrificio Valsenio.

La musica dal vivo accompagnerà entrambe le serate: venerdì 26 settembre saliranno sul palco i Cadillac 61 con sonorità soul, funky e rhythm and blues, mentre sabato 27 sarà la volta dei Deus Funk. Dopo i concerti, la serata continuerà con i dj set: venerdì con Tommy from Riva e sabato con Hus Soli, entrambi affiancati dal cocktail bar.

“Andirivieni per le vie del Rione – Birrette in centro” nasce con l’obiettivo di arricchire il calendario autunnale di Faenza, portando nel cuore della città lo stesso spirito di socialità e tradizione che da sempre contraddistingue il Rione Rosso.