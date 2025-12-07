Il Comune di Faenza ricorda che è ancora possibile presentare domanda per il contributo straordinario a sostegno delle imprese colpite dall’alluvione e per incentivare nuove attività commerciali e artigianali sul territorio. La misura è attiva fino al 27 dicembre 2025.

La misura è destinata a: nuove imprese commerciali e artigianali che si attiveranno ex novo nell’intero territorio comunale nel corso del 2025. Il contributo, pari all’80% della TARI (Tassa sui Rifiuti) dovuta per l’anno 2025 e fino a un massimo di 2mila euro, è un incentivo a investire e a mantenere l’attività per almeno tre mesi, come già sperimentato lo scorso anno; aziende coinvolte dagli eventi meteorologici hanno avviato l’attività (ex novo o subentrata o trasferita) negli anni 2023 e 2024 in vie e piazze specificatamente alluvionate a maggio 2023. Anche in questo caso, il sostegno è commisurato all’80% della TARI 2025, fino a 2mila euro, a condizione che l’attività sia mantenuta alla data di presentazione della domanda; attività – iscritte al registro delle imprese a maggio 2024 – costrette a chiudere a causa dell’alluvione subìta nella sede a piano terra, nel 2023 o nel 2024. Per questa categoria, è previsto un contributo unico e forfettario di 2mila euro per impresa. Sebbene sia una somma limitata, essa costituisce un gesto di attenzione nei confronti di chi ha visto il proprio progetto imprenditoriale spezzato dalla calamità e ha optato per la chiusura; proprietari di unità immobiliari ad uso commerciale / artigianale situate in vie e piazze alluvionate e del centro storico (ad esclusione degli immobili posti nei centri commerciali e nelle aree commerciali integrate) che nel rispetto della disciplina urbanistico-edilizia mettono a disposizione per almeno 3 mesi nel 2025 a imprese artigianali, commerciali ed associazioni del terzo settore i locali per consentire la partenza di nuove attività.

L’obiettivo è sostenere la ripartenza delle attività, compensare le perdite subite e incentivare nuovi investimenti nelle zone colpite dall’alluvione. Queste misure si affiancano ad altre agevolazioni già in vigore, come gli sconti sull’occupazione del suolo pubblico e le agevolazioni per gli ambulanti.

La domanda può essere presentata fino al 27 dicembre 2025. Il Comune verificherà i requisiti al momento della presentazione e procederà all’erogazione del contributo, fino a un massimo di 2mila euro.

Per tutte le informazioni e per consultare la pagina dedicata: https://www.comune.faenza.ra.it/servizi/imprese-e-commercio/domanda-per-contributo-straordinario-a-imprese-alluvionate-ottobre-dicembre-2025