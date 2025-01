La Regione Emilia Romagna, dopo un confronto con i Comitati degli Alluvionati, ha destinato circa 10 milioni di euro, provenienti dalle donazioni ricevute nel post alluvione, per contributi all’acquisto di dispositivi per rendere più sicure le abitazioni in caso di allagamento.

Considerata la novità del tema e la scarsa conoscenza che la popolazione ha dei dispostivi e dei relativi criteri di scelta e d’uso, i Comitati degli Alluvionati della Unione della Romagna Faentina comunicano che sono al lavoro per organizzare una serata informativa destinata in particolare ai cittadini alluvionati ed a quanti intendano informarsi sul tema.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Faenza, è in programma per il 15 gennaio alle 20.30 nella sede di Faventia Sales (via S. Giovanni Bosco 1) e prevederà una serie di contributi informativi in aula e la possibilità di osservare i dispositivi in un apposito spazio espositivo.

Le aziende del settore del territorio interessate a partecipare alla sessione espositiva possono scrivere a comitatialluvionatiurf@gmail.com