Lunedì 3 luglio, alle ore 10, presso la Sala dell’Arengo del Palazzo Podestà di Faenza, piazza Martiri della Libertà 1, è in programma un incontro sul tema “Alluvione, imprese e commercio tra emergenza e ricostruzione”.

L’evento è stato organizzato quale momento di approfondimento per illustrare le criticità subite dalle attività imprenditoriali a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio faentino nel mese di maggio. Sarà anche l’occasione per confrontarsi sulle azioni che verranno messe in campo per affrontare il tema della ricostruzione.

All’iniziativa interverrà l’assessore regionale allo ‘Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro, Formazione e Relazioni Internazionali’, Vincenzo Colla. Saranno presenti anche i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e quelli delle associazioni di categoria.