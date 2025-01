Domani, 10 gennaio, alle ore 18, alla Galleria Comunale d’Arte, verrà inaugurata la mostra dal titolo ‘Omaggio a Felice Giani’, che celebra il legame tra Felice Giani e la città di Faenza, dove ha lasciato importanti tracce della sua opera.

In esposizione i 22 fogli originali dell’album ‘da Faenza a Marradi’ che compongono un diario per immagini del viaggio fatto da Giani partendo dalla città di Faenza, in particolare dalla veduta dell’attuale piazza della Libertà, realizzata in inverno dal balcone d’angolo di Palazzo Laderchi per arrivare alla cittadina di Marradi. Nell’attraversare la vallata del Lamone, tra la primavera e l’estate, il pittore ha realizzato scorci panoramici, angoli boschivi, radure e interni cittadini. I 22 disegni conservati nella Sezione Fondi Antichi della Biblioteca Comunale di Forlì, che ne ha concesso il prestito provengono dalla collezione Piancastelli.

La mostra, organizzata dall’assessorato alla Cultura e curata da Marcella Vitali, rimarrà aperta fino al 9 febbraio (martedì, mercoledì e venerdì: dalle 16.30 alle 19.30; giovedì, sabato e domenica: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30).

Ad affiancare questo evento ci sarà un percorso dedicato a Giani in due poli culturali della città: a Palazzo Milzetti e nella Pinacoteca Comunale dove sono visibili opere provenienti dalle collezioni del Comune, tra le quali dipinti e disegni delle collezioni della Biblioteca Manfrediana e apparati per la cerimonia di beatificazione di S. Leonardo. Domenica 19 e sabato 25 gennaio e sabato 1 e domenica 9 febbraio sono in programma visite guidate gratuite lungo un percorso che partendo da Palazzo Milzetti (ore 15), proseguirà prima alla Pinacoteca Comunale (ore 16), poi alla mostra nella Galleria della Molinella (ore 16.45) per concludersi a Palazzo Laderchi (ore 17.30). In queste sedi sarà possibile seguire una visita di approfondimento alle opere esposte, con l’opportunità di una visione d’insieme della ricchezza e delle suggestioni della Faenza neoclassica. La partecipazione è gratuita e senza bisogno di prenotazione.