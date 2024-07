Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Faenza per rendere la città sempre più vivibile e sostenibile. In linea con le direttive del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e con quelle del Piano Regionale per la Riduzione dell’Inquinamento (PAIR), è stato avviato il progetto per l’implementazione di un sistema di telecontrollo, attraverso varchi elettronici, che monitoreranno l’ingresso dei veicoli in centro storico nelle zone a traffico limitato già in essere e che non prevedono ampliamenti rispetto al passato.

L’obiettivo prefissato: monitorare il traffico e migliorare la qualità della vita

La misura, inserita all’interno del progetto ‘Impianti controllo circolazione’, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica attraverso la Regione Emilia Romagna, ha preso il via con l’approvazione, da parte dell’amministrazione comunale, del Regolamento per l’accesso alle ZTL delle Aree Pedonali e del Piano della Sosta che riordina, senza modificare, le regole già esistenti. L’elemento centrale del Progetto è costituito dall’avvio dello studio per individuare le zone del centro storico da sottoporre al controllo elettronico.

L’obiettivo del sistema di telecontrollo per la gestione delle ZTL, prassi ormai consolidata in molte città italiane, specialmente in quelle con centri storici complessi come Faenza, è di monitorare il traffico contribuendo così a migliorare la sicurezza stradale, la fluidità della circolazione, la qualità della vita nel centro storico e la fruibilità di attività e locali.

I primi mesi saranno dedicati al monitoraggio

L’attivazione del sistema di telecontrollo è prevista per l’inizio del 2025, e sarà preceduta, nell’autunno di quest’anno, da una fase di monitoraggio del traffico. Nello stesso periodo sarà effettuato un percorso di confronto con i cittadini e le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato del territorio. Questa fase servirà a raccogliere dati utili per ottimizzare il funzionamento del sistema stesso.

Da sottolineare che nulla cambierà sul fronte delle regole oggi previste per il rilascio dei permessi e che rimarranno validi quelli già in possesso dagli aventi diritto (residenti, attività economiche, disabili etc.) e non saranno richiesti esborsi aggiuntivi.

L’amministrazione comunale sarà invece impegnata nel garantire una comunicazione costante e quanto più trasparente in tutte le fasi del progetto, per il maggior coinvolgimento possibile dei cittadini e degli attori interessati rispondendo ai quesiti e necessità che dovessero emergere nel periodo di sperimentazione.

Un passo avanti verso una Faenza più vivibile

L’implementazione del sistema di telecontrollo per le ZTL rappresenta un passo avanti importante verso una Faenza più vivibile, sostenibile e sicura. L’amministrazione comunale confida nella collaborazione dei cittadini per il buon andamento del progetto, che contribuirà a migliorare la qualità della vita di tutti.