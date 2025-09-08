Un pomeriggio all’insegna della musica e della socialità. Giovedì 11 settembre, alle ore 16.30, le comunità Casa del Sole, Rondine, Lampada di Aladino e I Tigli invitano la cittadinanza al tradizionale appuntamento con la Festa d’estate, che quest’anno avrà come tema un coloratissimo “Party Anni ’70”.

La cornice sarà quella de I Tigli, in via Trieste 2 a Faenza, che ospiterà la musica del Trio Italiano, che accompagnerà in un viaggio sonoro nelle atmosfere degli anni Settanta.

Non mancheranno la lotteria a premi e il buffet offerto da ‘Botteghe e Mestire’ aperto a tutti i partecipanti, per rendere la festa ancora più conviviale.

L’iniziativa nasce con lo scopo di creare un momento di incontro e condivisione, capace di unire ospiti, famiglie, operatori e la comunità, in un clima di pura allegria, un modo per valorizzare il senso di appartenenza e aprire le porte delle strutture alla città, mostrando il volto accogliente e inclusivo della rete sociale faentina.

La festa, organizzata dalla Cooperativa Sociale In Cammino/Consorzio Blu e in collaborazione con Botteghe e Mestieri è a ingresso è libero e aperto a tutti.