Sono in corso gli ultimi preparativi per Aggiudicato!, l’asta di opere organizzata da Ente Ceramica Faenza per sostenere, attraverso il ricavato, le attività di promozione e valorizzazione della ceramica faentina organizzate dall’associazione; l’edizione di quest’anno però non può non tenere conto delle alluvioni e in particolare di quei ceramisti che hanno subìto danni anche a settembre di quest’anno. Per questo Ente Ceramica Faenza ha deciso di destinare anche a loro una parte delle vendite.

Le oltre 40 opere che verranno battute all’asta sono state realizzate dai tornianti, italiani e stranieri, che hanno preso parte alla 36esima edizione del Mondial Tornianti il 31 agosto e 1 settembre di quest’anno, durante Argillà Italia: i cilindri e i pezzi unici realizzati per il campionato Esteta sono stati poi cotti, decorati e smaltati dai maestri faentini appositamente per l’asta.

Aggiudicato! Prenderà il via domenica 24 novembre a Palazzo del Podestà alle 17 ma già alle 16.30 le porte del Salone dell’Arengo si apriranno per l’aperitivo offerto alla città dal Lioness Club Faenza. Battitore d’asta d’eccezione sarà Matteo Zauli, grande conoscitore della ceramica faentina e da sempre sostenitore, anche attraverso l’attività del Museo Carlo Zauli, delle attività di Ente Ceramica Faenza.

Per dare la possibilità di poter ammirare i pezzi in vendita, Ente Ceramica Faenza ha organizzato, a Palazzo del Podestà, una preview per il pubblico: sabato 23 (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30) e domenica 24 (dalle 10.30 alle 12.30) si potranno ammirare da vicino e conoscere al meglio dettagli, colori e forme dei pezzi che nel pomeriggio di domenica verranno poi battuti all’asta. Per meglio orientare gli appassionati è stato inoltre messo a punto il catalogo digitale già disponibile sul sito di Ente Ceramica (www.enteceramica.it) per vedere in anteprima le opere.

‘Aggiudicato!’ è una iniziativa entrata da tempo nel calendario ceramico e culturale della città quale appuntamento di grande successo che rappresenta da un lato una modalità per contribuire alle attività di promozione della ceramica faentina, ma anche un’occasione unica per poter entrare in possesso di opere dal valore unico a prezzi contenuti.

Novità di questa edizione è rappresentata dalla collaborazione con il Distretto A; durante l’asta verrà presentata “Cuore”, acrilico su tre tele dell’artista palermitano Igor Scalisi. L’opera è stata realizzata a maggio di quest’anno nell’ambito dell’evento ‘Trecentogrammi – performance di pittura sonora’ tenutosi a Longiano. Ogni passaggio del pennello sulla tela è stato organizzato, filtrato e manipolato con un campionatore di suoni in tempo reale e sintetizzato da effetti sonori: un’opera unica, composta da un tessuto visivo e sonoro, che sarà possibile aggiudicarsi proprio domenica durante ‘Aggiudicato!’. L’intero ricavata della vendita di Cuore verrà devoluto agli alluvionati.

L’Asta si manifesta ancora una volta quale frutto della collaborazione tra enti e associazioni che operano in diversi contesti; tra queste il Lioness Club Faenza che anche quest’anno collabora nella realizzazione dell’evento, l’Associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani, organizzatrice del Mondial Tornianti, che ha partecipato realizzando la prima cottura (il “biscotto”) dei pezzi e il Distretto A, Faenza Art District.

“Ente Ceramica Faenza opera sul territorio in collaborazione con la vasta rete delle associazioni faentine -spiega Massimo Isola, sindaco di Faenza e presidente onorario di Ente Ceramica -; siamo contenti di proseguire il progetto dell’Asta iniziato grazie al lavoro condiviso con la Riunione Cattolica Torricelli. Come per le passate edizioni, con Aggiudicato! abbiamo l’occasione di mettere all’asta il lavoro nato durante il Mondial Tornianti 2024, cosa che conferisce, a questo appuntamento, un fascino unico, riportandoci ai giorni di Argillà Italia e permettendoci di mettere a disposizione sul territorio opere di grande livello realizzate dai maestri italiani e internazionali del tornio arricchite dal decoro dei ceramisti faentini”.

“L’asta -dice invece Elvira Keller, presidente di Ente Ceramica Faenza- è una delle occasioni durante le quali i ceramisti di Ente Ceramica Faenza si presentano alla città come corpo unico. I lavori donati da artigiani, artisti e botteghe, sottolineano, infatti, l’importanza del lavoro di squadra e dell’identità plurale dei ceramisti di Faenza. Siamo molto lieti che a distanza di due anni in città torni questo evento che nelle passate edizioni ha riscosso grande successo tra appassionati e semplici curiosi e che rappresenta un momento importante di autofinanziamento per le attività organizzate dall’associazione. Il tutto grazie alla partecipazione e alla generosità dei cittadini che quest’anno, possono anche avere l’occasione di sostenere le realtà ceramiche faentine colpite ripetutamente dalle alluvioni. A nome dell’associazione ringrazio di cuore i partner che hanno condiviso con noi il progetto e i cittadini che parteciperanno all’asta, augurandoci che sia per tutti un momento di festa e unione”.