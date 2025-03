Nei giorni scorsi, in via Chiusa di Errano, lato via Sarna, si è verificato un cedimento del terreno accanto al manufatto in cemento armato della Chiusa stessa. Non appena ricevuta la segnalazione, i tecnici della Protezione Civile dell’Unione della Romagna Faentina hanno effettuato un sopralluogo, evidenziando che il cedimento è stato causato dal dilavamento dovuto alle piogge e non ha interessato in alcun modo la struttura della Chiusa sul fiume Lamone. Per prevenire eventuali rischi per chi si fosse avvicinato troppo all’area interessata dal cedimento, è stata predisposta una perimetrazione di sicurezza.

Alla Chiusa di Errano sono inoltre in corso i lavori di rimozione del legname trasportato dalla corrente dai comuni a monte di Faenza, che si è accumulato in quel punto. Le operazioni sono affidate a una ditta incaricata. Parallelamente a questi interventi, sulla base delle segnalazioni ricevute dopo l’ultima piena, i tecnici della Protezione Civile stanno monitorando gli argini, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, per individuare e definire gli interventi prioritari da attuare.

Per quanto riguarda il muro di via Renaccio, la segnalazione è stata inoltrata all’Agenzia Regionale di Protezione Civile e si è in attesa dell’esito del sopralluogo effettuato dai tecnici.

Infine, in merito al rilevatore di Sarna, di competenza ARPAE, che durante le giornate di maltempo ha presentato un malfunzionamento, è stato eseguito un intervento di modifica della sua posizione. ARPAE ha confermato che, con l’adattamento effettuato, il dispositivo è attualmente funzionante, sebbene la soluzione non sia ancora definitiva. Nei prossimi giorni verrà effettuata la sistemazione definitiva per garantirne il corretto posizionamento e il pieno funzionamento.