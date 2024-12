A Natale si FA è il titolo dell’ampio programma che l’amministrazione comunale, in collaborazione con il consorzio Faenza C’entro e tante realtà del territorio, ha messo a punto per animare le vie della città in occasione delle festività natalizie.

Dopo l’inaugurazione delle luminarie e dell’illuminazione dell’albero di Natale, quest’ultimo realizzato da Christmas Dancing Lights, prossimo appuntamento è in programma domenica 8 dicembre; dalla mattina arriva la tradizionale Festa dell’Immacolata Concezione che a Faenza si declina con il mercato di uno dei dolci tipici delle festività, il torrone. Nelle piazze principali, in corso Garibaldi e in piazza san Francesco ci saranno gli stand dei commercianti del torrone artigianale. Sempre l’8 dicembre, la Pinacoteca Comunale di Faenza, dalle 16 alle 17.30, proporrà ‘Le collezioni della Pinacoteca’. Informazioni: pinacotecafaenza.it. Sempre in Pinacoteca, venerdì 13 dicembre, dalle ore 17 visita guidata dal titolo ‘L’arte a Faenza nel Rinascimento’. In piazza san Francesco 14 (ingresso a sinistra dalla chiesa) invece, per tutto il periodo delle festività è stato allestito ‘Il presepe animato di san Francesco’, realizzato da Christmas Dancing Lights. Inaugurazione martedì 24 dicembre alle ore 10; ai visitatori verrà offerto vino e castagne. Orari per poter visitare il Presepe dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni feriali dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; nei festivi: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Il 28 dicembre sarà la volta del Capodanno dei bambini: dalle 15.30 alle 19.30 in corso Europa (nel Borgo Durbecco), un pomeriggio dedicato ai più piccini con spettacoli animati dagli Artisti di strada. Martedì 31 dicembre, dal pomeriggio, in piazza Martiri della Libertà, degustazioni e dj Set dal pomeriggio condurranno sino alle 21 quando partirà la musica dal vivo fino alla mezzanotte per il tradizionale brindisi di buon augurio: spumante e panettone offerto alla città (l’iniziativa è in collaborazione con Materiali Musicali). Sempre martedì 31, alle 21, al teatro Masini, andrà in scena la tradizionale commedia di Capodanno della Filodrammatica Berton, quest’anno dal titolo la ‘Sgnóra Padrõna’. Domenica 5 gennaio è il giorno del Bisò, l’appuntamento che chiude le iniziative del Niballo Palio di Faenza. In piazza del Popolo, dalle 10, gli stand gastronomici rionali che proporranno oltre ai menù tradizionali il vino caldo con le ricette che ogni Rione propone. Alle 18.30, lo spettacolare ingresso del Niballo in piazza del Popolo sul tradizionale carro trainato dai buoi e allo scoccare della mezzanotte, dopo il lancio dei palloncini, il rogo del Niballo (Info all’indirizzo internet www.paliodifaenza.it). Per tutto il periodo delle festività tutte le domeniche è previsto il mercato straordinario.

Sul fronte delle attrazioni permanenti, tante le possibilità per grandi e piccini.

In piazza Martiri della Libertà, fino al 19 gennaio, è in servizio la Pista di pattinaggio sul ghiaccio (dalle 15 alle 23; sabato e festivi: dalle 10 alle 23). Giostra per bambini fino al 3 gennaio in piazza della Legna; nei giorni feriali dalle 15 alle 19.30; il sabato e festivi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Brucomela fino al 3 gennaio in piazza Lanzoni; nei giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30; sabato e festivi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Mercatino di Natale, iniziativa in collaborazione con Explicom, dal 10 al 31 dicembre, in piazza della Libertà. Fino al 6 gennaio, in piazza della Libertà, al Christmas village, curato da Christmas Dancing Lights, lo spettacolo di luci danzanti tutti i giorni, dalle ore 17 alle 22, ogni mezz’ora. Sempre al Christmas village poi, ‘Babbo Natale sotto l’albero’, dalle 15.30 alle 18, nelle giornate del 14 e 21 dicembre mentre il 4, 12 e 18 dicembre, dalle 17, Le magiche storie animate sotto l’albero di Natale con Gianni Potter. Ancora in piazza della Libertà, sempre nell’ambito delle iniziative curate da Christmas Dancing Lights, i Concerti sotto l’albero; martedì 14 dicembre alle ore 16.30 concerto Art of choir il coro di Artistation School of Art, diretta da Mirko Nanni, che animerà il villaggio di Natale con canti sotto l’albero e le luci dell’albero. Martedì 21 dicembre, alle ore 16.30, concerto del duo Vee-Dub curato da Artistation. Fino al 24 dicembre, in piazza della Libertà, dalle 15.30 alle 18.30, è attivo l’Ufficio postale di Babbo Natale per raccogliere le letterine dei desideri; venerdì, sabato e domenica animazione per bambini con gli elfi de ‘Los rajos de colores’ accoglieranno nella loro magica casetta i bambini che vorranno dedicare un disegno, creare un biglietto o consegnare un pensiero a Babbo Natale (disponibilità ad accogliere classi e scolaresche in orario da concordare). Attiva anche l’iniziativa ‘Un regalo perché sia Natale per tutti!’: alla casetta di Babbo Natale si possono portare giochi, libri, vestiti, prodotti per l’infanzia (non usati) da mettere sotto l’albero per i bambini meno fortunati (iniziativa in collaborazione con il CAV – Centro Aiuto alla vita).

Domenica 22 dicembre, alle 17, l’iniziativa ‘Doni in sella’ del Moto Club Winter Bikers. I soci del motoclub consegneranno, a bordo delle loro moto, i ‘Pacchi rombanti’ (iniziativa in collaborazione con il CAV – Centro Aiuto alla vita). Martedì 24 dicembre, all’Ufficio postale di Babbo Natale in piazza della Libertà, dalle 15.30 alle 18.30, ‘Arriva Babbo Natale’ per ritirare le letterine e per posare in foto con i bambini che lo vorranno; per tutti un piccolo dono.

Dall’8 dicembre (inaugurazione alle 15.30) al 6 gennaio, a cura di Christmas Dancing Lights, parte la Caccia al tesoro ‘Christmas Bor-Go’. Tutti i giorni, dalle 9 alle 22, con partenza da via De Gasperi 81 ci si potrà immergere nella magia natalizia con il gioco multimediale ‘ChristmasBor-Go!’ iscrivendosi sul sito www.christmasbor-go.it e seguendo le istruzioni per diventare il protagonista della caccia ai Babbi Natale nascosti nel Borgo di Faenza. Alla fine del gioco verrà consegnato un premio a tutti i partecipanti (iniziativa in collaborazione con Le Botteghe).

Per poter partecipare alle iniziative di Natale nel centro storico, lasciando l’auto nei parcheggi scambiatori, ci si potrà servire delle linee gratuite del Green-Go Bus che partiranno da piazzale Pancrazi (LINEA A) e dal centro commerciale il Borgo (LINEA C), corse attive anche la domenica. Dal lunedì al venerdì, orari e fermate sul sito www.greengobus.com; la domenica entrambe le linee saranno attive nelle fasce orarie 8.30 – 10 / 12 – 15.30 / 17 – 20.15. L’amministrazione, in collaborazione con Movs, ha inoltre messo a disposizione coupon per la sosta gratuita distribuiti gratuitamente all’interno delle copie del periodico ‘6 in Unione’ e dai commercianti