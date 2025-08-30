Nuovo colpo al traffico di stupefacenti nel territorio faentino. I Carabinieri del Radiomobile hanno arrestato un 68enne del posto, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish.

L’uomo è stato fermato nella serata di ieri mentre si trovava a bordo della propria vettura. Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i militari che hanno deciso di approfondire il controllo. Durante le verifiche, il 68enne ha tentato di disfarsi di un involucro, recuperato poco dopo: all’interno vi erano oltre 7 grammi di cocaina.

A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 35 grammi di cocaina e 20 grammi di marijuana suddivisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento.

Arrestato e tradotto in caserma, il 68enne è comparso nella mattinata odierna davanti al giudice del Tribunale di Ravenna per l’udienza di convalida: l’arresto è stato confermato e nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Faenza, con il divieto di uscire nelle ore notturne.